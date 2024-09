Raid dei vandali al Borsalino Cafè. Tagliati gli ombrelloni della distesa: "È la seconda volta in un anno"

Stesso periodo. Stesse modalità. Nonché, secondo i titolari, stessa mano. Cambia semplicemente l’anno, ma lo scenario che al Borsalino Caffè, noto bar di piazza Fontanesi, hanno trovato ieri, al ritorno dalle ferie di agosto, non ha niente di diverso da quello di 365 giorni fa: tutti i supporti degli ombrelloni della distesa, tranciati. Quindi inutilizzabili. "Stamattina (ieri, ndr) quando siamo arrivati al locale per fare le pulizie e rimetterlo in ordine per la riapertura del pomeriggio, dopo le ferie ci siamo ritrovati questa poco piacevole sorpresa – spiega Luca Braglia, uno dei titolari – La cosa disperante? Che è la stessa identica scena che ci siamo ritrovati al rientro dalle ferie, un anno fa". Secondo Braglia, i responsabili sono noti, ma… ‘intoccabili’: "E’ sempre la solita banda di ragazzini minorenni che continua a fare casino e a fare danni in giro – sbotta – Lo sa la polizia. Lo sanno tutti. Siccome, però, hanno meno di 16 anni e vivono in condizioni disagiate, sono sostanzialmente intoccabili. Quindi anche fare denuncia serve a nulla. Sono poi gli stessi che hanno messo sottosopra piazza Fontanesi lo scorso inverno".

Insomma, il quadro è il solito, anche il salotto buono del centro di Reggio sta diventando un posto di frontiera, con gli esercenti alla mercè di vandalismi assortiti e degrado di varia natura e residenti, con le loro proprietà e pertinenze, che possono diventare ‘bersagli’: "Sui residenti evito di esprimermi – tuona Braglia – Loro vorrebbero la piazza completamente vuota. Senza cogliere il fatto che un luogo pieno di gente per bene, è un luogo molto più sicuro per tutti: per noi e per loro". Il punto, è che Piazza Fontanesi non è deserta, la gente rispettabile la frequenta ma i vandalismi non spariscono: "Nel silenzio di tutti – affonda Braglia – Apparentemente si fa finta di niente, ma il timore è che la situazione, prima o poi, sfugga di mano". ‘…E io pago!’ come diceva il grande Totò: "Per comprare gli ombrelloni nuovi per la distesa, sono altri 500 euro da cui ci separiamo – ironizza il titolare del Borsalino Caffè – A cui si aggiungono quelli dell’anno scorso. Se penso anche ai finestrini dell’auto che mi hanno spaccato usando tombini, bici rubate, e altri danneggiamenti che io o la mia famiglia abbiamo subito, si arriva a 3-4 mila euro". Hai voglia a far dei caffè o degli spritz: "Infatti è per quello che anziché tenere chiuso il locale una mezza giornata per fare una denuncia che tanto non porterebbe ad alcun risultato, preferiamo tenere il locale aperto, continuare a lavorare servendo i clienti e spenderne dei nostri per rimettere tutto a posto. Le leggi ci sono, andrebbero solo fatte rispettare".

Ni. Bo.