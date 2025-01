Raid dei vandali al Cecati. Rotti finestrini delle auto

Non si placano i raid di vandali e ladri che mandano in frantumi i finestrini delle auto in sosta. L’ultimo registrato risale a ieri mattina nel parcheggio di via Cecati (lato sosta cimitero) dove un automobilista aveva lasciato la sua vettura alle 8,30 per poi rientrare alle 10,30. Dunque il fenomeno non è solo di notte, ma anche in pieno giorno. Nelle settimane e nei mesi scorsi sono state prese di mira le auto in diverse zone del centro, da viale Piave fino alle strade attorno piazzale San Domenico, proprio a due passi dalla questura.