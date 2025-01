Raid di furti con spaccata. Nel mirino le auto in sosta. Due irregolari in manette

"È la quarta volta che mi rompono il finestrino dell’auto". Luca Braglia, titolare del Borsalino Café, si è ritrovato un’amara sorpresa - l’ennesima - ieri mattina quando ha recuperato la sua auto in viale dei Mille, controviale del centro, all’altezza del locale Il Baretto. La stessa sorte, riferisce, è toccata la settimana scorsa a un suo collega che aveva parcheggiato nello stesso punto e che non ha poi sporto denuncia.

La polizia ha dato notizia di due arresti in seguito a un furto con spaccata in viale dei Mille: due uomini, irregolari e senza fissa dimora, sono comparsi davanti al giudice.

Giovedì sera la squadra volanti è intervenuta su segnalazione di un cittadino, che aveva visto due individui infrangere il finestrino di un’auto, per poi rovistarne all’interno e darsi alla fuga verso la stazione. Il cittadino ha fornito agli agenti una descrizione dei due abbastanza dettagliata, sulla base della quale un’altra volante è riuscita a individuarli in via Tintoretto, una laterale di viale dei Mille non lontano da piazza del Tricolore.

Entrambi già noti alle forze di polizia per alcuni precedenti in materia di reati contro il patrimonio, gli agenti li hanno perquisiti trovando solo monete per un valore di 7 euro, rubate dal vano portabicchieri dell’auto. In manette sono così finiti un 23enne marocchino senza fissa dimora e un tunisino 40enne sono stati: la polizia di Stato li ha arrestati per l’ipotesi di furto in concorso.

I due uomini sono comparsi ieri davanti al giudice Giovanni Ghini per la direttissima. Per il 23enne, difeso dall’avvocato Marco Dallari, il pm Giulia Galfano ha domandato il divieto di dimora nel comune di Reggio e l’obbligo di firma. Per il 40enne, assistito dall’avvocato Nico Vaccari, ha invece chiesto il divieto di dimora. Dallari ha sostenuto che la misura non fosse necessaria perché il marocchino si appoggia a un dormitorio; altrettanto ha detto Vaccari sul proprio assistito che è seguito dal Sert. Entrambi sono irregolari e risultano avere problemi di droga. Il giudice Ghini ha accolto la richiesta della Procura disponendo il divieto di dimora e, vista la richiesta dei legali di un termine a difesa, ha rinviato la prosecuzione della direttissima.

Giulia BeneventiAlessandra Codeluppi