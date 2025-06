Raid di spaccate sui furgoni. Esercenti esasperati: "Ora basta"

Val d’Enza sotto scacco da parte di ladri di bassissimo calibro che, spaccando nottetempo i finestrini delle auto e dei mezzi da lavoro, sperano di trovare qualcosa da rubare. Le ultime due denunce, dopo quelle di Cavriago, vengono da Bibbiano. Un colpo è stato commesso venerdì sera nella zona artigianale di Barco su un furgone. Episodio fotocopia quello ai danni dell’artigiano Vito P. che si è trovato uno dei vetri del suo mezzo in frantumi per la seconda volta. Su Facebook spiega che "ho preferito non scrivere subito perché ero molto arrabbiato e non volevo apparire maleducato. È la seconda in pochi mesi". E poi rivolto direttamente ai malviventi scrive: "Ve lo ripeto, nel furgone non ci tengo niente di valore. Fate dei danni per niente. Il cassone dietro l’ho trovato aperto e non hanno rubato niente semplicemente perché non c’era niente da rubare! Oltre ad essere degli squallidi ladri, sono anche stupidi perché rischiano di farsi beccare e prendere tante ma tante mazzate per niente". Anche a Cavriago era stato colpito per la seconda volta un furgone, posteggiato nel cortile sotto il condominio in cui abita il proprietario. Tra gli episodi più anomali, a fine maggio, il grave danneggiamento della macchina erogratrice di merendine e bevande posta nella stazione ferroviaria di Sant’Ilario: i ladri cercavano le monete… Il problema è che, data la vastità del territorio, le pattuglie dei carabinieri non riescono a controllare ogni parcheggio per riuscire a scoprire i ladri proprio nei pochi minuti in cui vengono fatte le spaccate. Il Controllo di vicinato, ovviamente, non è attivo quando i cittadini dormono.

E mentre l’Unione dei Comuni della Val d’Enza porta avanti il progetto Sicurezza smart (installazione di nuove telecamere intelligenti Ocr lungo le strade principali per potenziare la rete esistente), la giunta Bedogni di Cavriago nei giorni scorsi ha convocato una riunione proprio sul tema della microcriminalità con i commercianti dove sono state promesse nuove telecamere anche in paese. Non essendoci una soluzione decisiva contro il dilagare di truffe, furti e vandalismi, la situazione può essere affrontata solo attraverso una serie di azioni sinergiche. Come noto giovedì scorso un uomo, giunto a bordo di una Y10 con un complice, ha tagliato un pneumatico della vettura di un anziano posteggiata presso l’Ecu, dove era andato a fare la spesa. Le telecamere hanno ripreso la scena ed anche i criminali, mentre la figlia dell’uomo ha segnalato il fatto sul Facebook mettendo in guardia i concittadini.

Francesca Chilloni