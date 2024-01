Raid nei garage a Reggio Emilia, la denuncia di Giorgio Margini

Ancora un raid nei garage in zona stazione. È successo in viale IV Novembre, al civico 12, dove diversi scantinati dei ventidue appartamenti sono stati stati visitati e svaligiati dai ladri che hanno portato via una bicicicletta. "Hanno forzato i portoni, rotto alcuni lucchetti e pure dei vetri – spiega Giorgio Margini, uno dei residenti – A me non hanno portato via nulla, stavolta anche se un anno e mezzo fa ho subito anche io il furto di una bicicletta. E mi rubarono persini della carne dal congelatore". Tutto è stato denunciato alla questura.

"Purtroppo servirà a poco – continua Margini – Ora abbiamo chiesto e ottenuto nell’ultima riunione condominiale, di montare le telecamere. Ormai non ne possiamo più. C’è troppa insicurezza in tutta la città. Il 21 dicembre scorso sono andato all’ospedale e nel parcheggio mi sono rifiutato di dare l’elemosina a un abusivo. Alla fine della visita, mi sono ritrovato l’auto rigata...". Infine, Margini ne ha per tutti: "Ci sentiamo abbandonati a partire dal questore, dal sindaco e dall’assessore Tria. Tutti minimizzano, ma Reggio è diventata invivibile".

dan. p.