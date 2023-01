Raid nei garage, catturato un ladro

Gli agenti della Volante hanno arrestato un giovane di 26 anni che aveva appena compiuto un raid furtivo nei garage di un condominio di via Zonta, a San Maurizio.

Il fatto è accaduto verso le 23,30 del sei gennaio e ancora una volta sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine.

E’ stata infatti una residente ad accorgersi che nell’area cortiliva su cui si affacciano i garage si aggirava un giovane estraneo. Allertati dal 113, gli agenti sono giunti subito sul posto e si sono messi a cercare lungo le potenziali vie di fuga che l’uomo – nel frattempo fuggito – poteva aver percorso. Una ricerca fruttuosa: l’uomo è stato visto in sella ad una bici poco lontano dal luogo del furto. Il 26enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di arnesi atto allo scasso nonché dei beni provento del furto. L’uomo, infatti, si era introdotto in tre garage asportando la bici su cui si era allontanato e altri beni, che sono stati riconosciuti dai derubati. vittime. E’ scattato così l’arresto per il reato di furto in abitazione continuato e la denuncia per ricettazione. Per il giovane, portato ieri in tribunale per la direttissima, è scattata la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Nei giorni scorsi erano state prese di mira delle abitazioni del quartiere Manenti e dei garage in via Petrolini, alla Pappagnocca.