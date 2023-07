Raid notturno al bar Carducci

Ignoti ladri hanno usato la collaudata tecnica del lancio del tombino per spaccare la vetrata del Bar Carducci (foto), a due passi dal municipio, e poter fare razzia. È avvenuto la notte tra giovedì e ieri, attorno alle 4,30. I malviventi, utilizzando un attrezzo tipo piede di porco, hanno preso il pesante coperchio di un tombino stradale e lo hanno lanciato a mo’ di fresbee contro la porta d’ingresso del locale pubblico di via Venturi.

È scattato l’allarme, ma i ladri sono stati molto rapidi: hanno scassinato il registratore di cassa e hanno portato via tutto il denaro che conteneva, tralasciando bottiglie ed altri oggetti di pregio. Dai primi controlli sembrerebbe che vi fossero custoditi circa 500 euro.

I Carabinieri della stazione di Bibbiano, su input della centrale operativa provinciale, sono arrivati rapidamente al bar ma i ladri si erano già dileguati, lasciandosi dietro vetri infranti e disordine. Sgomento per la titolare che, oltre alla perdita economica, deve - in attesa che l’assicurazione la risarcisca - sostenere le spese per riparare i danni provocati dall’effrazione alla porta. Sulla vicenda i Carabinieri indagano per furto aggravato a opera di ignoti.

Alla stessa ora furto fotocopia a Quattro Castella (pezzo a fianco), probabilmente ad opera della stessa banda di malviventi. A fine giugno, con la stessa modalità, erano stati colpiti la pizzeria da asporto "Al portichetto", in centro a Quattro Castella, e due volte in pochi giorni lo stesso bar di Montecavolo.

f.c.