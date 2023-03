Raid notturno al New Moon Café Rubata macchinetta cambiamonete

Furto venerdì notte al bar ‘New Moon Cafè’ in via Camillo Prampolini a Rubiera. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso e hanno poi rubato una macchinetta cambiamonete. Sono così scappati con il malloppo. Il bar è gestito da titolari di origine cinese. Sul posto, poco prima dell’una, si sono portati i carabinieri della stazione di Rubiera. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini a carico di ignoti per il reato di furto aggravato.

Il bar ‘New Moon Cafè’ era stato già preso di mira dai ladri nell’estate del 2020, sempre di notte. Per mettere a segno il colpo avevano infranto, usando un tombino, la vetrata della porta. Avevano poi rubato, come venerdì notte, un cambiamonete. Erano fuggiti con il bottino causando pure importanti danni, avendo spaccato la vetrata.

mat.b.