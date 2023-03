Raid notturno dei ladri di rame, rubate le grondaie di una palazzina

Rubate le grondaie in rame di un’abitazione a Scandiano. Il raid è stato messo a segno mercoledì notte in viale Martiri della Libertà nella zona della stazione ferroviaria. Ieri mattina i proprietari della casa (composta da quattro appartamenti) si sono accorti del colpo. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere private della videosorveglianza. "Hanno agito poco dopo l’una di notte – dice l’ingegnere Flavio Regnani –. Il furto è stato compiuto all’esterno dell’edificio in cui vivono alcuni miei famigliari. La zona purtroppo è frequentemente soggetta ad atti vandalici. La nostra casa è completamente recintata e sono ugualmente riusciti a prendere due tubature pluviali in rame di oltre vent’anni fa, ma ben funzionanti. Hanno sicuramente un valore economico relativamente basso, però il danno causato è significativo in quanto sarà necessario eseguire l’intervento di riparazione con un lattoniere e relativa manodopera".

I danni sono ancora da quantificare con esattezza. Del raid sono stati informati i carabinieri e i derubati ieri hanno presentato denuncia ai militari dell’Arma. "Le telecamere hanno ripreso un uomo che ha scavalcato la rete – sottolinea Flavio Regnani –, mentre un’altra persona operava come ‘palo’ su un’auto aspettando il complice. Speriamo siano individuati i responsabili. In questa zona, nelle vicinanze della stazione scandianese, c’è un problema di sicurezza e sono tante le segnalazioni dei cittadini per vandalismi e altri preoccupanti episodi. Ora registriamo perfino un furto di grondaie". Regnani chiede di realizzare "un piano di sistemazione definitiva dell’area della stazione e dell’ex casello".

Matteo Barca