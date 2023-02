Raid notturno dei ladri in pizzeria Rubati soldi, alimenti e televisore

Nuovo furto ai danni di un esercizio pubblico nella Bassa. Stavolta i ladri hanno puntato alla pizzeria d’asporto "La Rosa" affacciata sulla strada provinciale, tra Novellara e Bagnolo, a Santa Maria della Fossa. Nella notte, a orario imprecisato, i soliti ignoti hanno agito nel locale situato in via XXVII Marzo, approfittando della chiusura della pizzeria. Hanno sfondato il vetro di una porta finestra di servizio, al piano terra, per poi entrare nell’edificio. Hanno rubato un televisore a schermo piatto, una somma in denaro di circa 400-500 euro in contanti, oltre a generi alimentari che erano nella dispensa e nel frigorifero, per un valore complessivo ancora da quantificare, che si aggira intorno al migliaio di euro.

Solo nella mattinata di ieri, all’arrivo sul posto di un responsabile del negozio, ci si è accorti del furto: "Hanno rotto il vetro e rubato il tv color, il fondo cassa, ma anche alimentari, in particolare formaggi vari, pesce, gamberetti, surimi… Ci sono poi i danni lasciati alla vetrata della porta. I ladri devono aver agito in tarda serata o nella notte. Lunedì sera sono passato verso le 20,30 per un controllo ed era tutto a posto", spiega il titolare Enrico Giordano. Sono intervenuti i carabinieri per eseguire i primi accertamenti e avviare le indagini.

Antonio Lecci