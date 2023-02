Raid notturno nel bar Ipsycaro, rubati 250 euro dal fondo cassa

Nuovo furto all’interno di un esercizio commerciale a Correggio. Ieri notte è toccato a un locale di via Tondelli, il bar Ipsycaro.

Verso le quattro è stata allertata la centrale operativa del 112, quando ci si è accorti della vetrata laterale che era stata danneggiata.

E’ stato il titolare del locale pubblico, Giuseppe Cusimano, a telefonare ai carabinieri, per richiedere il sopralluogo. E’ giunto sul posto quando è scattato l’allarme, al momento dell’intrusione dei ladri.

I militari dell’Arma hanno accertato che persone, finora ignote, avevano infranto la vetrata della porta laterale per poi entrare all’interno del bar.

Secondo una prima verifica, sembrano mancare denaro dal fondo cassa circa 200-250 euro.

Sono stati avviati ulteriori controlli per verificare eventuali altri ammanchi di prodotti o altri oggetti.

Sono in corso accertamenti per individuare gli autori del furto, avvenuto in una zona, nel quartiere Espansione Sud di Correggio, che altre volte è stato preso di mira dai soliti ignoti

. In quello stesso quartiere risultano attive delle telecamere, che si spera possano fornire qualche utile indizio per risalire agli autori dell’intrusione nel bar.

Lo stesso locale pubblico di via Tondelli era stato colpito, in passato, dal fenomeno dei furti, oltre che da episodi vandalici.

Antonio Lecci