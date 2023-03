Raid serale dei ladri, forzano una finestra e rubano al Cafè 410

Ladri in azione sabato sera a Scandiano al ‘Cafè 410 bar-trattoria’ in via Guttuso. I malviventi hanno forzato una finestra e sono entrati all’interno, rubando un centinaio di euro dalla cassa. In via Guttuso, poco dopo le 22.30, sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scandiano per un sopralluogo. I militari hanno iniziato le indagini per il reato di furto aggravato. I danni causati dai ladri sono da quantificare. E’ il terzo blitz notturno negli ultimi giorni in un bar tra i comuni di Scandiano e Rubiera. Venerdì sera era stato ‘visitato’ il bar-ristorante ‘Dolce vita’ in via Bosco a Pratissolo con il colpo fallito grazie alla barista che aveva lanciato ai ladri delle bottiglie d’acqua in vetro per cercare d’allontanarli. La banda era poi scappata abbandonando un cambiamonete. Sempre venerdì notte un’altra incursione era stata compiuta al bar ‘New Moon Cafè’ in via Prampolini a Rubiera, era stata rubata una macchinetta cambiamonete.

mat.b.