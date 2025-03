Terzo raid in tabaccheria in un mese. “Così non si può lavorare né vivere”

Reggio Emilia, 10 marzo 2025 – È a dir poco esasperato Andrea Iodice. Parla con un filo di voce. Ma la volontà è ferma: scuotere la città, le istituzioni. “Perché così non si può andare avanti”.

“La mia tabaccheria, la ’Rivendita 72’ di via Martiri di Cervarolo, come anche le altre attività del quartiere e i cittadini residenti, è stata vittima di spaccate a ripetizione. L’ultima la scorsa notte, la seconda in 15 giorni e la terza in poco più di un mese se contiamo la forzatura del distributore automatico”, racconta il tabaccaio.

Il colpo è avvenuto sabato notte alle verso le tre, fotocopia di quello precedente: “Hanno usato un tombino per sfondare il vetro, che era ancora quello provvisorio in attesa che me lo cambiassero dalla spaccata di due settimane fa – spiega Iodice –. Non c’erano soldi, non li lascio più. Ma mi hanno ribaltato il negozio per prendere qualche sigaretta che poi hanno abbandonato nel parcheggio. La polizia li ha quasi presi e, anzi, gli agenti hanno rischiato di essere trascinati con l’auto dei malviventi”.

Racconta di essere esasperato. “Lo siamo tutti, non tanto per il danno in sé, ma perché non sappiamo cosa fare. Il mio vicino ha messo un cartello sulla porta del bar chiedendo di non spaccare il vetro, perché non c’è più niente da rubare. Pensi che mi hanno portato via una scatoletta con dentro le tessere per avviare le macchine del Lotto. A loro non serve a nulla, ma così sono fermo pure in quello. Questa gente non ha paura di nulla e sa che non rischia nulla”.

L’esercente parla di “una banda di criminali, avevano appena fatto un altro colpo in via Kennedy da quanto ho capito. E agiscono così perché sanno che non rischiano. Siamo arrivati a un punto in cui è più rischioso andare a lavorare che a rubare. Per questo vi ho chiesto aiuto: perché così è insostenibile, non si riesce né a lavorare né a vivere”.

Iodice punta il dito contro “la mancanza di volontà politica di affrontare il problema. Cercherò di raccogliere firme per scrivere al prefetto. Mi creda, sono esasperati anche quelli del sindacato, che ogni giorno ricevono diverse telefonate sempre su colpi uguali. Sono trent’anni che faccio questo mestiere ma non siamo mai arrivati a questi livelli”, incalza.

“Pochi giorni fa una signora è stata scippata da due criminali in moto, ci sono state risse con coltelli e le altre attività commerciali hanno subito, come la mia, spaccate e danni ingenti. La situazione è diventata francamente intollerabile e spero che diate risalto a una problematica che sta colpendo sempre più spesso la cittadinanza causando un clima di insicurezza e impotente rabbia”.

Il tabaccaio sottolinea che “le forze dell’ordine fanno ciò che possono visto che le loro forze, i loro strumenti e la volontà politica che dovrebbe sostenerli sono tragicamente inadeguati. Ci tengo comunque a precisare che ho infinito rispetto per il loro ingrato lavoro”. E conclude: “Nei prossimi giorni cercherò di organizzare le attività del quartiere e i residenti per fare un esposto al prefetto e valutare quali altri provvedimenti prendere per ovviare all’evidente abbandono da parte delle istituzioni della tutela dei cittadini e del territorio. Nel frattempo, stanotte dormirò in negozio: di domenica trovare qualcuno che monta vetri è praticamente impossibile. Tra l’altro le aziende che sostituiscono i vetri fanno pure fatica a stare al passo con la mole di spaccate. Me lo ha fatto presente il ragazzo che mi ha montato il vetro dieci giorni fa”.

b. s.