Raid vandalici sulle auto. Strage di parabrezza

Ancora vandali alle auto. Si sono registrati danni in diverse zone della città. Una strage di parabrezza e specchietti. I raid si sono verificati nella serata di domenica. A farne le spese una Bmw in via Chiesi, una laterale di via Turri in zona stazione dove già nei giorni scorsi sono stati denunciati episodi analoghi. Mentre ieri mattina, il proprietario di una Fiat Punto bianca (nella foto) parcheggiata in via Fontantelli, in pieno centro storico, si è ritrovato una brutta sorpresa al risveglio, col parabrezza completamente distrutto. I danneggiamenti sono stati segnalati alle forze dell’ordine che ora stanno indagando e vagliando le telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare indizi utili volti a identificare i responsabili, forse bande di ragazzini non nuovi a condotte simili o ‘sbandati’ che gravitano attorno al quartiere stazione e in centro.