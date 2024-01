Raid vandalico a Natale al bocciodromo: due giovani denunciati

Si allunga l’elenco dei giovanissimi denunciati per vandalismi e danneggiamenti avvenuti durante le festività. Anche a Brescello non sono mancati gli episodi finiti al centro di indagini delle forze dell’ordine, in particolare al bar del Bocciodromo, nella zona sportiva del paese, dove il giorno di Natale erano stati presi di mira interni e arredi dell’impianto con lancio di sedie. I carabinieri hanno identificato i presunti autori. Si tratta di un 19enne e di un ragazzo di 17 anni, già segnalati alle competenti autorità. L’allarme era scattato proprio il giorno di Natale, con la titolare del bar che aveva ricevuto segnalazione di intrusione dalle telecamere di videosorveglianza. Di fronte alle immagini in diretta di quanto stava accadendo, la donna aveva chiesto l’intervento del 112. In breve tempo erano arrivati i carabinieri, fermando gli intrusi che si trovavano ancora nella struttura e che ora sono sotto accusa per reati che vanno dalla violazione di domicilio fino al danneggiamento. La responsabile del locale ha poi sporto formale querela in caserma, facendo avviare i procedimenti penali, sfociati con la denuncia dei due giovani alla Procura reggiana e al tribunale dei minori di Bologna.

Negli stessi giorni sono stati diversi gli episodi di vandalismo attuati da giovanissimi. A Boretto gravi casi con auto fermate sulla strada e colpite a calci, furti e danni alla biblioteca, fino ai vandalismi sulla motonave Stradivari, con estintori svuotati negli ambienti dell’imbarcazione, vetri infranti alle finestre, oltre a costosi divanetti gettati nel fiume, con uno degli arredi recuperato mentre ancora galleggiava nel Po, al confine con il Mantovano. E poi danneggiamenti in centro a Campagnola, Correggio, oltre che a Rio Saliceto, dove fino al 7 gennaio è stato vietato l’accesso ai parchi nelle ore serali e notturne.

Antonio Lecci