Raid vandalico in pizzeria: "Gesto davvero ignobile"

Raid vandalico alla pizzeria L’angolo di Scandiano in via Alessandro Manzoni: giovedì notte, verso l’una, sono stati danneggiati tre mezzi utilizzati per le consegne a domicilio. Il titolare Tommaso Dattoli Cadispoti ieri ha formalizzato la denuncia ai carabinieri dopo il grave episodio scoperto la stessa mattina ai danni di un Doblò e di due auto Fiat Panda, parcheggiate all’esterno dell’attività. "È stato rotto uno specchietto, spaccato un finestrino e un mezzo è stato rigato e ‘calciato’ – spiega Tommaso Dattoli Cadispoti –. Abbiamo collocato le telecamere e ora sono in corso degli accertamenti. Le immagini della videosorveglianza sono state già consegnate alle forze dell’ordine. Sono stanco per questa situazione e stavolta ho presentato denuncia. È l’ennesimo raid vandalico avvenuto nella nostra pizzeria negli ultimi due anni. È purtroppo un continuo: in passato hanno già rigato le auto, bucato delle gomme delle macchine e rotto il vetro del locale".

I danni complessivamente ammontano a circa 2mila euro. Molti i messaggi di vicinanza arrivati subito al titolare della pizzeria anche su Facebook, dove ieri il titolare ha pubblicato un video di sfogo, filmando tutti i danni.

"Tanti colleghi e commercianti mi hanno già chiamato per esprimermi la loro solidarietà dopo quello che è successo giovedì notte – sottolinea Dattoli Cadispoti –. Ho ricevuto anche la chiamata del sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti. Dal 1995 operiamo a Scandiano con una sede pure nella frazione di Arceto con una trentina di dipendenti impegnati nella nostra attività che garantisce il servizio della consumazione sul posto, da asporto e delle consegne a domicilio". Il titolare della pizzeria L’angolo ha inoltre precisato che non "ho mai avuto problemi a Scandiano e ho sempre cercato di aiutare i colleghi del mio settore. Sono preoccupato per questi atti. Siamo assicurati, ma è stato compiuto un gesto ignobile. Scandiano è una città che amo tantissimo e sono grato a questo paese".

Matteo Barca