Raid vandalico nella notte. Danneggiate tre auto dell’Ausl. Disservizi per i cittadini

Raid vandalico nella notte tra Pasqua e Pasquetta: nel mirino le auto aziendali dell’Ausl. Tre i veicoli danneggiati, con gravi disagi per i cittadini. Lo rende noto la Direzione della Ausl Irccs: nella notte tra domenica 30 marzo e lunedì primo aprile sono state gravemente danneggiate tre auto aziendali, che erano parcheggiate nel piccolo cortile adiacente alla Casa della Comunità Ovest, in via Brigata Reggio, a Reggio Emilia. Ignoti hanno spaccato i vetri e messo a soqquadro l’interno: chissà, poi, alla ricerca di cosa, dato che in questi veicoli, ben riconoscibili dal logo, di solito non viene lasciato nulla. Il grave atto vandalico messo in atto nella notte ha determinato l’impossibilità di utilizzo di quelle auto, che vengono abitualmente usate per coprire due servizi importantissimi, vale a dire la continuità assistenziale ex guardia medica e il servizio infermieristico domiciliare), determinando quindi disservizi a molti cittadini. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e hanno verbalizzato l’accaduto, l’Azienda sanitaria sporgerà denuncia contro ignoti: al momento si sta organizzando per ripristinare i servizi, al fine di ridurre il disagio alle persone assistite o che hanno necessità di assistenza.

Alla fine, grazie a questa riorganizzazione, si è riusciti lo stesso in qualche modo a garantire tutti i servizi fondamentali e non sono saltati appuntamenti, nonostante un blitz vandalico che può considerarsi a tutti gli effetti ai danni dell’intera comunità. Quei veicoli, infatti, sono fondamentali per i servizi disposti dall’Ausl e per le tante persone che hanno bisogno di questo tipo di assistenza.

Non si tratta di un caso isolato: frequenti i raid vandalici in città ai danni di auto parcheggiate, di recente sono avvenuti anche con l’uso di un tombino e pure in centro storico. Tante le situazioni simili denunciate dai cittadini.

Chiara Gabrielli