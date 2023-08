Rallentano le assunzioni I contratti calano del 3,3% rispetto a un anno fa

Rallentano le assunzioni in provincia di Reggio. Sono 2.880 i nuovi contratti di lavoro previsti in agosto a ottobre di quest’anno, il 3,3% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati emergono da un’analisi della Camera di Commercio. Un andamento più lento (con una riduzione del 4,7%) che caratterizza tutto il trimestre agosto-ottobre 2023, periodo nel quale si prevede saranno attivati 13.210 nuovi contratti. Quelli previsti per agosto, intanto, si concentrano per il 58% nel settore dei servizi, con 1.680 nuovi contratti (-5,1% rispetto ad agosto 2022) e per il 52% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

Scorporando i numeri nei singoli settori produttivi si rileva che, all’interno dei servizi, sono previsti 670 nuovi ingressi nel comparto dei servizi alle imprese (- 6,9% rispetto ad agosto 2022), 370 nei servizi alle persone (unica voce che mostra un incremento rispetto all’agosto 2022, con un +2,8 %), 360 nei servizi di alloggio e ristorazione (-12,2%) e 280 nel commercio, che rimane stabile rispetto ai dati dello stesso periodo dell’anno precedente. Il settore industriale mostra comunque una tenuta rispetto ai dati dell’agosto 2022 con 1.200 nuovi contratti, la maggior parte dei quali si concentrerà nell’industria manifatturiera e nelle public utilities (1.040 unità) e, a seguire, nelle costruzioni (160).

Nel 25% dei casi i nuovi contratti saranno stabili (tempo indeterminato o apprendistato), mentre per il 75% dei casi saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). I nuovi contratti interesseranno per una quota del 36% giovani con meno di 30 anni, per i quali è comunque richiesta, nel 59% dei casi, il possesso di esperienza professionale specifica o nello stesso settore.

Resta sempre difficile per le aziende reperire figure professionali ricercate. Nell’ambito dirigenziale e con elevata specializzazione tecnica, la domanda di specialisti nelle scienze della vita è infruttuosa nel 96% dei casi, quella di tecnici in campo ingegneristico nell’82% dei casi; segue poi la ricerca di tecnici della salute (con difficoltà di reperimento nel 76,8% dei casi) e degli specialisti in discipline artistico-espressive (di difficile reperimento nel 75% dei casi).