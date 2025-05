Rally dell'Appennino Reggiano 2024: iscrizioni aperte per l'iconica corsa motoristica

Si accendono i motori in vista del quarantaquattresimo Rally dell’Appennino Reggiano.

Si sono aperte le iscrizioni, che si concluderanno il 13 giugno, alla corsa motoristica in programma nel weekend del 21 e 22 giugno prossimi, secondo round della Coppa Rally di zona 6, competizione che l’Automobile Club Reggio Emilia ha affidato in gestione alla MaremmaCorse 2.0.

Il rally del Crinale è uno dei più iconici in tutta Italia, ricco di un passato glorioso e indimenticabile e la storia prosegue con questa edizione il cui percorso avrà qualche modifica rispetto al recente passato, ma tutto sarà ispirato alla tradizione con tre intriganti prove speciali e con Castelnovo Monti ancora cuore pulsante; inoltre, insieme alle macchine "moderne", saranno accettate anche le "auto classiche", quindi vetture prodotte dal 1991 al 2000.

Sono di nuovo due le giornate che interesseranno l’evento, con la cerimonia di partenza sabato 21 giugno prevista alle 20,01 da Castelnovo Monti in Piazza Martiri della Libertà, mentre la sfida si svolgerà nell’intera giornata di domenica 22, con arrivo alle 17,55 sempre a Castelnovo, ma in via Roma.

Carpineti sarà invece il centro logistico per i riordini, quattro in tutto, da quello notturno tra i due giorni, agli altri due della domenica mentre il Parco di Assistenza sarà nella Zona Industriale di Felina.

L’edizione del 2024 venne vinta dai locali Tosi-Del Barba, davanti a Rusce-Zanni e Razzini-Marcomini, per un podio tutto firmato Skoda.

Cesare Corbelli