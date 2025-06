Rally dell’Appennino, sale l’attesa. Tutto pronto, il via sabato alle 20

Rombano i motori in vista del quarantaquattresimo Rally dell’Appennino Reggiano, in programma questo weekend, secondo round della Coppa Rally di zona 6 e la macchina organizzatrice sta definendo gli ultimi dettagli in modo che il pubblico possa assistere con passione allo spettacolo, in totale sicurezza. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa, ha confermato l’applicazione del modello attuato lo scorso anno in occasione della medesima manifestazione, prevedendo, tra le prescrizioni impartite, ampie fasce di distanza dal percorso di gara, appositamente delineate nelle quali è interdetta la presenza del pubblico, al fine di garantire il rispetto di tutte norme di sicurezza sia per gli spettatori che per i piloti.

Il rally del Crinale è uno dei più iconici in tutta Italia, ricco di un passato glorioso e indimenticabile e la storia prosegue con questa edizione con tre intriganti prove speciali e con Castelnovo ne’ Monti ancora cuore pulsante; inoltre, insieme alle macchine "moderne", saranno accettate anche le "auto classiche", prodotte dal 1991 al 2000. La cerimonia di partenza è prevista sabato alle 20,01 a Castelnovo Monti in Piazza Martiri della Libertà, mentre la sfida vede al via 72 equipaggi in totale e si svolgerà nell’intera giornata di domenica 22, con arrivo alle 17,55 sempre a Castelnovo, ma in Via Roma. Carpineti sarà invece il centro logistico per i riordini mentre il Parco di Assistenza sarà nella Zona Industriale di Felina. I percorsi stradali prevedono alcune sospensioni temporanee della circolazione nei giorni 21 e 22 giugno: sabato per il "Shakedown" di Villaberza, dalle ore 11.30 alle ore 17.30; il 22 giugno per la Prova speciale di Pantano dalle 8.10 alle 18, per la prova speciale di Villaberza dalle 8.50 alle 18.40, per la prova speciale di Pontone dalle 9.30 alle 19.15.

Inoltre è prevista la sospensione della circolazione con divieto di sosta e rimozione forzata sul tratto nel centro abitato di Felina, compreso tra via Fornacione e via Tegge, dalle ore 17 di domani alle ore 24 di domenica 22 giugno. Per informazioni nelle giornate del Rally sarà possibile contattare l’Ufficio Iat di Castelnovo Monti, al numero 0522 810430.

Cesare Corbelli