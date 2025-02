Rally mortale, super perizia sulle responsabilità

Incidente mortale al rally di Riverzana, nominato il super perito che dovrà far luce sulla appropriatezza delle misure di sicurezza che furono approntate e svolgere ulteriori approfondimenti tecnici sulle circostanze in cui avvenne la tragedia. Persero la vita due spettatori: il 20enne reggiano Davide Rabotti, studente di ingegneria informatica all’Unimore, e Cristian Poggioli di Lama Mocogno (Mo), 33 anni, dipendente di Progeo, che la mattina del 28 agosto 2021 furono falciati da un’auto in corsa mentre seguivano la gara al bordo della pista. Nove gli indagati, tra cui il direttore di gara, il legale rappresentante della associazione organizzatrice, il supervisore tecnico, il commissario e il delegato all’allestimento del percorso e quattro ‘apripista’ distribuiti quel giorno in due diversi equipaggi.

Nei loro confronti il sostituto procuratore Valentina Salvi avanza a vario titolo l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Tra gli indagati non figurano invece il pilota (amico tra l’altro di Poggioli) ed il navigatore che viaggiavano a bordo della Peugeot 208 che, dopo essere uscita di strada, era piombata su una collinetta dove si trovavano le due vittime. Il giudice Luca Ramponi ha posto un quesito molto lungo ed articolato al superperito, l’ingegner Davide Manfredi di Parma, che ha giurato e si è preso 120 giorni per svolgere gli accertamenti. La decisione del Gup è stata presa dopo che, nella precedente udienza, erano state valutate come non completamente esaustivi i dossier presentati in contraddittorio dai consulenti della Procura e delle difese (avvocati Domenico Noris Bucchi, Riccardo Giannuzzi, Vito Alessandro Pellegrino e Marco Giuseppe Baroncini).

Secondo il pm, avrebbero omesso in vario modo di mettere completamente in sicurezza il tracciato; tra le responsabilità vi sarebbe quella di non aver identificato la zona come pericolosa e, nel luogo della tragedia, non sarebbero state poste transenne e cinturamenti per tenere il pubblico a distanza di sicurezza. Il processo è arrivato alle prime battute a 3 anni e mezzo dal tragico incidente perché tra gli accertamenti preliminari che sono stati svolti, ce ne sono stati alcuni particolarmente complessi come la verifica di eventuali guasti alla vettura, poi esclusi. Al processo si sono costituiti parte civile i parenti di Rabotti, ma non quelli di Poggioli (hanno raggiunto un accordo con l’assicurazione), il quale lasciò anche la compagna incinta di un bimbo che non conoscerà mai il padre.

Francesca Chilloni