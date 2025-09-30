Rally, otto imputati optano per l’abbreviato

Otto imputati su nove hanno chiesto di essere giudicati con l’abbreviato. La richiesta del rito processuale è stata formulata ieri mattina davanti al giudice Luca Ramponi durante l’udienza preliminare scaturita dal procedimento sulla tragica gara automobilistica che finì in tragedia nel Reggiano, con la morte di due spettatori. Nella mattina del 28 agosto 2021, durante il rally di Riverzana (Canossa), persero la vita Cristian Poggioli, 33 anni, originario di Serramazzoni, dipendente della Progeo, residente da un paio d’anni a Montecenere di Lama Mocogno e Davide Rabotti, 20 anni, reggiano, studente di Ingegneria informatica all’Unimore. I due ragazzi furono investiti da una Peugeot 208 che fuoriuscì dal circuito di corsa e piombò su una collinetta dove c’era pubblico. Il pilota della Peugeot 208 che travolse i due spettatori su un terrapieno era un vigile del fuoco di Serramazzoni, peraltro amico di lunga data di Poggioli; il ‘navigatore’ era invece un reggiano titolare di un negozio (entrambi non indagati). Tra le contestazioni mosse a vario titolo ai 9 imputati dal pm Valentina Salvi, titolare dell’inchiesta, figura non aver identificato l’area come pericolosa per lo stazionamento del pubblico; non aver valutato il rischio per gli spettatori, "nonostante le preoccupazioni emerse nel Comitato di ordine e sicurezza pubblica del 19 e del 24 agosto 2021 in Prefettura". Ancora, l’assenza di transenne o fettucciamento "con distanza minima di 30 metri dal percorso di gara". Nonché aver riscontrato prima del rally la presenza di spettatori e non essere intervenuti neppure dopo. Hanno optato per l’abbreviato Alen Carbognani di San Polo, legale rappresentante del team Asd Grassano Rally organizzatore della manifestazione; Simone Bettati, di Reggio, direttore di gara; Demitri Brunello di Schio (Vi), supervisore tecnico del percorso; Luca Meneghetti di Monforte d’Alba (Cuneo), delegato all’allestimento; Eugenio Dallari e Andrea Montecchi, entrambi di Castelnovo Monti, equipaggio di una macchina apripista; Edoardo Ferranti di Quattro Castella e Daniele Bandieri di Sassuolo, su un’altra apripista.

L’unico che non ha scelto il rito alternativo è Pietro Martinelli di Modena, commissario di gara. Cinque imputati sono difesi dall’avvocato Marco Giuseppe Baroncini, due da Domenico Noris Bucchi, uno da Vito Alessandro Pellegrino e uno da Riccardo Giannuzzi. I parenti di Poggioli non si sono costituiti parte civile perché avevano raggiunto un accordo risarcitorio con l’assicurazione. I familiari di Rabotti hanno invece ritirato ieri la costituzione di parte civile dopo aver ricevuto a propria volta una somma. Nel frattempo è stata depositata la perizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto che era stata disposta dal giudice Ramponi e affidata all’ingegnere Davide Manfredi di Parma. "Abbiamo chiesto l’abbreviato sulla base dell’esito di questa perizia – dichiara l’avvocato Baroncini – che risulta perfettamente in linea con quanto era emerso dalla nostra consulenza tecnica". Secondo l’accertamento commissionato dalla difesa, le due vittime "si trovavano in sicurezza, ma poi si spostarono in una zona pericolosa per fotografare o incitare il pilota della Peugeot". Il pm, invece, domandando il processo per tutti, è andato in direzione diametralmente opposta. Nella prossima udienza in ottobre è fissata la discussione delle parti.

Alessandra Codeluppi