Ramadan, la rottura del digiuno

È in programma un evento con le donne della comunità islamica di Novellara per la rottura del digiuno del mese di Ramadan, promosso in collaborazione con l’associazione Giovani Pakistani in Italia. È in programma domani, domenica, dalle 18 al Laboratorio Armonia, aperto di recente in via Nilde Iotti a Novellara, con la presenza di banchetti di mehndi (tatuaggi all’hennè) a cura dell’associazione Gpi. Un evento per scoprire usi e tradizioni legati al mese di Ramand, con assaggi di piatti tipici. Ingresso libero a tutti.