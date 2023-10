Ramiseto, centauro si schianta contro un carro attrezzi: è grave

Ramiseto (Reggio Emilia), 12 ottobre 2023 – Soccorsi mobilitati in forze, verso le 16.30 a Ventasso di Ramiseto, tra via Bombardi e via Croce, dove si sono scontrati un carro attrezzi e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 60 anni residente a Casalgrande, rimasto ferito in modo grave. E’ stato raggiunto dall’ambulanza di zona e dal personale dell’elisoccorso, per essere poi trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata.

E’ rimasto illeso il conducente del carro attrezzi, un uomo di 67 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Collagna per effettuare gli accertamenti tecnici e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Poco dopo, verso le 17, altro intervento d’urgenza dei soccorsi in località Pianderna di Scandiano, dove è rimasto ferito un uomo di 67 anni, coinvolto in un incidente a bordo di un veicolo a due ruote. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa con l’automedica, per poi trasportare l’uomo al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate piuttosto gravi.