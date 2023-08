Ramiseto, droga e refurtiva nell'alloggio del villeggiante

Ramiseto (Reggio Emilia), 17 agosto 2023 – Droga e refurtiva nell’alloggio preso in affitto nell’Appennino reggiano. Nei guai un uomo di 43 anni, reggiano, che nel territorio di Ramiseto aveva deciso di fare il villeggiante. Ma dopo una segnalazione mirata, i carabinieri del paese, insieme ai colleghi di Villa Minozzo, hanno effettuato un controllo in casa, scoprendo mezzo etto di droga tra hashish e cocaina, oltre a oggetti proventi di vari furti, tra cui medicinali rubati alcuni giorni prima al titolare della farmacia locale. Per detenzione ai fini di spaccio di droga e ricettazione, l’uomo è stato arrestato. Il controllo è avvenuto la vigilia di Ferragosto, dopo la segnalazione di un furgone risultato rubato dal cortile di una abitazione. L’accertamento ha permesso di rinvenire oltre 40 grammi di hascisc, due dosi di cocaina del peso di alcuni grammi e due bilancini di precisione, oltre a documenti personali, bancari, capi d’abbigliamento, due scatole contenti medicinali provento di furto in abitazione e su autovettura. Tra la refurtiva recuperata dai carabinieri anche due scatole contenenti vari medicinali, del valore di 700 euro, sottratti dall’abitazione del titolare della farmacia comunale del paese, dove erano stati consegnati dal corriere, fino a documenti ed altri effetti personali di un medico, provento del furto della sua borsetta presa dall’ambulatorio di Castelnovo Monti dove esercita la sua attività.