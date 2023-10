Rammstein e il rapper, sfida per Reggio Emilia

(...) Ma si tratta pur sempre di un rapper di colore che nel momento in cui bofonchia simpatie per Hitler, già si qualifica come poco informato... Le sue, tuttalpiù, sono fastidiose provocazioni. Farne un vate politico gli conferisce davvero troppo peso e ne toglie a chi interviene con ieratica serietà sull’argomento. Chi lo ama vada a sentirlo, per quel che è. Chi lo disprezza lo dica liberamente e non compri il biglietto. Ma pretendere che una polizia morale intervenga per censurare, sarebbe davvero troppo. Sui Rammstein non c’è quasi nulla da dire, se non che l’iconografia di quel genere musicale pesca nel mondo del dark, del gotico, della teologia norrena. Tutto qua. Due concerti così sono una sfida per la città e vanno gestiti dal punto di vista della sicurezza. Questo sì che è un tema serio, il resto è soltanto rumore di sottofondo.