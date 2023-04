Rapina a due giovani, denunciati 3 minorenni

Avevano rapinato due giovani studenti all’esterno di un locale notturno del comprensorio ceramico reggiano: i presunti responsabili sono stati ora identificati grazie alle indagini dei carabinieri.

Nei guai sono finiti tre minorenni, tutti residenti nella nostra provincia. Con un coltello avevano minacciato le loro vittime. I carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato, con l’accusa di concorso in rapina, i tre giovani alla Procura della Repubblica del tribunale dei minorenni di Bologna.

I rapinatori hanno un’età compresa tra i 16 e i 17 anni.

Le indagini dei militari sono iniziate dopo le denunce precedentemente presentate da due studenti che vivono in provincia.

Le vittime, dopo una tranquilla serata trascorsa in compagnia e divertimento in un locale, all’uscita stavano dirigendosi in una strada laterale in attesa dell’arrivo di un genitore per tornare in seguito a casa.

Il gruppetto di coetanei è quindi entrato in azione e ha raggiunto gli studenti con l’intenzione di rubare i soldi in loro possesso e fuggire con il malloppo.

Gli aggressori hanno accerchiato e minacciato con un coltello i giovani per poi perquisirli per ottenere dei soldi.

I carabinieri, dopo le informazioni ricevute durante la relativa denuncia, hanno subito iniziato le indagini per cercare di identificare la baby gang.

I carabinieri scandianesi sono dunque risaliti agli autori della rapina grazie anche alla profonda conoscenza del territorio di propria competenza e ai filmati delle videocamere di sorveglianza situate proprio nei pressi del locale notturno.

In questi casi sono infatti preziose le immagini delle telecamere per facilitare l’importante attività investigativa da parte delle forze dell’ordine.

Sono ovviamente così scattati i provvedimenti del caso nei confronti dei rapinatori.

I militari dell’Arma hanno inoltre scoperto che erano stati già denunciati all’autorità giudiziaria minorile sempre per analoghi reati.

Fondamentale, come già successo altre volte dopo altre rapine o intrusione furtive, certamente l’intervento dei carabinieri che hanno successivamente individuato i responsabili della rapina, l’ennesima avvenuta nel reggiano.

Episodi simili, messi a segno da baby gang, si sono purtroppo già verificati nel passato in altri comuni della provincia e del comprensorio ceramico reggiano.

Matteo Barca