Rapina a Guastalla, arrestato un 38enne

Il market a San Giacomo

Guastalla (Reggio Emilia), 1 gennaio 2023 – E’ stato individuato e arrestato il presunto autore della rapina al market di via Moscardini, a San Giacomo di Guastalla, avvenuta il 22 dicembre scorso. In pochi giorni i carabinieri del Radiomobile hanno individuato un uomo di 38 anni, residente a Campagnola e già ben noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. A lui si è arrivati grazie alle immagini del sistema interno di videosorveglianza, che hanno ripreso anche in volto l’autore del colpo. Inoltre, le telecamere esterne hanno permesso di risalire all’auto usata per la fuga, intestata al 38enne e corrispondente alla descrizione che era stata fornita dalla vittima, una commerciante di origine indiana che era stata minacciata con un cacciavite dal malvivente, entrato nel market con il pretesto di acquistare una birra. Al momento di pagare, ha approfittato dall’apertura del registratore di cassa per arraffare il denaro, fuggendo con un bottino di 800 euro. Sono scattate le indagini, che grazie alle immagini delle telecamere hanno portato all’individuazione del 38enne, che è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione della magistratura. La frazione di San Giacomo di Guastalla è stata colpita da numerosi furti nei mesi scorsi, tanto che i cittadini hanno deciso di attivare un controllo di vicinato per contrastare l'azione dei malintenzionati.