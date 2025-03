Rapina a NaturaSi ed Eurospin: 44enne condannato a 2 anni e 4 mesi

Rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale: questi i reati per cui Daniele Minervino, 44 anni, è stato condannato ieri a 2 anni e 4 mesi dal giudice Luigi Tirone (foto). L’uomo è stato arrestato lunedì 3 marzo dopo aver rubato ai punti vendita NaturaSi ed Eurospin di Reggio, nella zona di San Maurizio. Riconosciuto dalle commesse di NaturaSi, è stata la responsabile a seguirlo fuori dal negozio dopo averlo visto rubare alcune bottiglie, "poi restituite" afferma l’avvocato difensore Roberta D’Aquino. L’uomo è stato visto entrare all’Eurospin e uscire con delle punte di Parmigiano, risultate poi non pagate. Visto il danno economico contenuto (10 euro circa), la richiesta di riqualificazione del reato di rapina impropria avanzata dal legale del 44enne è stata accolta dal giudice, nonostante la recidiva e i precedenti a carico dell’imputato. A questo si aggiunge la resistenza a pubblico ufficiale, nello specifico gli agenti di polizia intervenuti all’Eurospin. Minervino è senza fissa dimora: "Stiamo cercando una comunità che lo possa ospitare e in cui poter prevedere per lui i domiciliari o l’obbligo di firma" spiega l’avvocato D’Aquino.

g.ben.