Rapina aggravata. Scatta la carcerazione per un ladro 24enne

È stato portato in carcere dai carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto un 24enne residente a Campegine, condannato in via definitiva per una rapina aggravata commessa lo scorso settembre a Milano. Fino a pochi giorni fa si trovava agli arresti domiciliari, ma l’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Milano ha disposto il trasferimento in carcere per l’espiazione della pena.

I fatti risalgono al 24 settembre 2023, quando quattro giovani – tra cui il 24enne – fecero irruzione in una villetta affittata da otto ragazzi, sei provenienti da Reggio e due da Milano, giunti in città per trascorrere un fine settimana durante la Fashion Week. I rapinatori erano armati di coltello da cucina e tirapugni e avevano il volto coperto da passamontagna.

Durante il caos del momento, una delle vittime riuscì a fuggire e a chiedere aiuto a un passante, che allertò immediatamente le forze dell’ordine. Gli agenti giunti sul posto bloccarono i quattro malviventi ancora all’interno dell’abitazione, recuperando le armi, le maschere e la refurtiva.

Il 24enne è stato condannato a 4 anni di reclusione, a una multa di 618 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. La sentenza è diventata definitiva lo scorso 3 giugno.

Nel pomeriggio di venerdì 27 giugno, i carabinieri lo hanno prelevato dalla sua abitazione e condotto in carcere. La pena è in decorrenza dal 20 ottobre 2023, con termine previsto per il 19 ottobre 2027.

e.b.