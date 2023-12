Rapina al bancomat: colpito con una testata

Preleva dei soldi al bancomat e viene rapinato da uomo. Come se non bastasse, si prende pure una testata sul volto. È accaduto domenica scorsa, in tarda serata: la vittima è un uomo di 35 anni, che è andato a finire al pronto soccorso. Il rapinatore in fuga – un 37enne di origini straniere e domiciliato in provincia – è stato subito rintracciato e quindi denunciato per rapina. Aveva appena ritirato 300 euro a uno sportello Atm di una banca della città, quando è stato raggiunto da un uomo che gli ha sottratto la somma e poi lo ha colpito al viso con una testata.

La vittima ha subito contattato il 112 ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della sezione Radiomobile: i militari hanno trovato l’uomo rapinato con una ferita sanguinante all’altezza del sopracciglio, così hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza. Nel frattempo, sul posto, sono stati immediatamente sentiti i testimoni dell’accaduto, che hanno fornito ai carabinieri informazioni precise e ricche di dettagli riguardo l’uomo che intanto si era dato alla fuga con la refurtiva. Questo ha permesso di rintracciarlo quasi nell’immediato. Non è passato molto tempo, infatti, prima che i carabinieri della sezione Radiomobile riuscissero a trovare il rapinatore trentasettenne. Quest’ultimo, quindi, è stato denunciato alla procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci: per l’uomo, di origini straniere, è scattata l’accusa di rapina.

Il procedimento, ora in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Quello di domenica sera è l’ennesimo episodio recente, diversi quelli che hanno suscitato allarme in città: solo negli ultimi giorni, infatti, sono arrivate segnalazioni e denunce da quartiere all’altro.

Basta ricordare il furto al De Gustibus al quartiere Ospizio – qui residenti e commercianti hanno anche dato vita a un comitato, mentre chiedono un presidio fisso delle forze dell’ordine nella loro zona – e il titolare del locale, Giovanni Mara, non ha mancato di far notare il degrado del quartiere, tra chi consuma e chi acquista del crack, sempre più di frequente nel quartiere. Per non parlare dei 40 giovani che sabato sera hanno seminato il panico in piazza Fontanesi, tra tavoli lanciati in aria e bottiglie di birra spaccate in terra, senza dimenticare i fuochi d’artificio sparati sotto i portici. I titolari dei locali, così come i cittadini, chiedono sicurezza.