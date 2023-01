Rapina al market col cacciavite Lui non parla, arresto convalidato

Si è svolto ieri mattina davanti al giudice per le Indagini preliminari del tribunale di Reggio, Dario De Luca, l’interrogatorio di garanzia del 38enne arrestato qualche giorno fa in quanto sospettato di essere l’autore della rapina al market di via Moscardini, a San Giacomo di Guastalla, avvenuta il 22 dicembre. L’uomo, difeso di fiducia dagli avvocati Ilaria Bartoli e Nico Vaccari – entrambi del foro di Reggio –, era in videocollegamento dal carcere dove è al momento detenuto e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice De Luca ha convalidato l’arresto, ma ha disposto che la discussione della misura nei confronti dell’uomo – già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e con una situazione personale particolarmente difficile – venga demandata a una successiva udienza, da tenersi di fronte al Gip Andrea Rat (che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare). Il perché lo spiega l’avvocato Bartoli: "Siamo in attesa che ci arrivi la documentazione dal Sert di Correggio dove il nostro assistito è in carico al momento". Il tutto con l’obiettivo di portare elementi determinanti per l’applicazione della misura cautelare più idonea nei confronti del 38enne.

Quest’ultimo, residente a Campagnola e disoccupato, si era presentato al minimarket e dopo aver preso una birra da uno dei frigoriferi presenti e, al momento di pagare, avrebbe minacciato la cassiera con un cacciavite facendosi consegnare il denaro presente nel registratore (circa 800 euro), per poi darsi alla fuga in automobile. Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Guastalla sono riusciti a risalire all’autore e a fermarlo qualche giorno dopo.