Rapina al market: denunciato un minorenne

È stato formalmente denunciato il presunto autore della rapina al market Di Tutto di via Foscolo di Guastalla, avvenuta la scorsa settimana. Fondamentali sono state le immagini della videosorveglianza del negozio: come già anticipato dal Carlino, una telecamera esterna ha inquadrato in modo chiaro il malvivente non appena lo stesso, uscito dal market, si è scoperto il volto da cappuccio e mascherina, permettendo all’occhio elettronico di filmarlo. Un caso che sembra essere risolto, visto che il giovane indagato – un ragazzo ancora minorenne residente nella Bassa – risulta aver ammesso le proprie responsabilità, consegnando pure la pistola scacciacani, ma priva del tappo rosso, che era stata usata per minacciare le commesse del negozio.

Il giovane è stato denunciato per rapina aggravata. Una volta capito chi poteva essere il rapinatore, i carabinieri si sono recati alla sua abitazione. La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare indumenti analoghi a quelli indossati dal rapinatore. Inoltre, il volto corrispondeva a quello ripreso dalla telecamera. In presenza della madre, il minore alla fine ha ammesso le responsabilità e ha collaborato con i carabinieri, consegnando appunto la pistola oltre agli ulteriori accessori utilizzati per coprirsi il volto. Il colpo al market aveva fruttato seicento euro. Le persone presenti non avevano reagito. E nessuno aveva riportato conseguenze fisiche. La rapina era durata poche decine di secondi, con l’autore poi fuggito a piedi verso la zona delle scuole elementari.

Antonio Lecci