Rapina al market di Guastalla, condannato a tre anni e quattro mesi

Guastalla (Reggio Emilia), 18 luglio 2023 - Condannato a quasi tre anni e mezzo di reclusione per rapina, pur se è stato assolto dai reati di porto di oggetti atti a offendere. Resta in carcere, almeno per ora, l’uomo di 38 anni, abitante a Campagnola, autore della rapina del 22 dicembre scorso ai danni del market di San Giacomo di Guastalla, gestito da commercianti di origine indiana. Quella mattina l’uomo aveva minacciato la titolare, portandosi via 800 euro in contanti, ovvero il denaro in cassa. Aveva poi intimato di non avvisare i carabinieri, minacciando di morte la titolare. In breve tempo il rapinatore era stato individuato. Ma è caduta l’accusa di porto d’armi in quanto l’oggetto usato per minacciare non era un cacciavite ma un oggetto con manico, senza punta. L’imputato, difeso dagli avvocati Nico Vaccari e Ilaria Bartoli, hanno richiesto una perizia psichiatrica, anche a fronte dei problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti del loro assistito. Ora è prevista l’elaborazione di un piano di recupero per l’uomo. Solo di fronte a un percorso ritenuto adeguato sarà possibile scarcerare l’uomo per avviare provvedimenti alternativi alla reclusione. Se ne parlerà all’udienza fissata in tribunale per metà ottobre.