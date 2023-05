Rapina al Penny Market di Correggio, due indagati in cella

Correggio (Reggio Emilia), 19 maggio 2023 - Sono stati colpiti dalla custodia cautelare in carcere e dunque arrestati i presunti autori di una rapina che era stata messa a segno il 2 agosto dello scorso anno ai danni del supermercato Penny Market di Correggio, in via Mussini. I due malviventi erano entrati nel negozio con passamontagna sul colto e armati di un coltello da cucina e bastone in legno, portando via 300 euro da una delle casse. Le indagini dei carabinieri di Correggio hanno portato a due uomini di 32 anni, originari della provincia di Salerno, accusati di rapina aggravata in concorso. Il provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria è stato eseguito dai carabinieri di Correggio insieme a quelli di Montichiari di Brescia, dove almeno uno dei due indagati risulta abitare. Uno dei rapinatori aveva atteso all’ingresso, a fare da palo, mentre il complice aveva minacciato la cassiera, alla presenza di diversi clienti. Ottenuto il denaro, i due malviventi erano fuggiti. Grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze raccolte sul posto, si è arrivati alla possibile risoluzione del caso. Di recente lo stesso supermercato è stato preso di mira da un'altra rapina.