Rapina alla Banca di Quattro Castella: arresti domiciliari al rapinatore

Arresti domiciliari: è la misura cautelare disposta per un 45enne slavo - A.P. le sue iniziali - arrestato per la rapina messa a segno al Credem nella piazza centrale di Quattro Castella. L’uomo è entrato mercoledì poco dopo le 15: ha detto di avere una bomba in tasca e ha intimato la consegna dei soldi, altrimenti si sarebbe fatto esplodere. I dipendenti gli hanno dato 5mila euro, ottenuti i quali è fuggito. I carabinieri lo hanno intercettato e bloccato con il taser.

Ieri mattina il 45enne è comparso davanti al giudice Andrea Rat per l’udienza di convalida dell’arresto: per lui sono state formulate le ipotesi di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo risiede in paese, è in regola con i documenti e fa l’operaio. Assistito dall’avvocato Francesco Cupello, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha chiesto i domiciliari, poi disposti dal giudice. La difesa ha domandato una misura più lieve, rimarcando che è in regola coi documenti e non c’è il pericolo di fuga.