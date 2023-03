Rapina alla Coop "Avevo fame" Pena patteggiata

Un anno e 7 mesi, pena sospesa: è quanto ha patteggiato un 27enne che aveva riempito un carrello della spesa soprattutto con cosmetici, ma anche alimenti, tutti prodotti rubati del valore di 947 euro.

Lui, Adlane Mazouni, algerino, aveva tentato il colpo il 10 dicembre alla Coop del centro Meridiana in via Kennedy, per poi spintonare contro un pilastro l’addetto alla sicurezza che lo aveva scoperto, contro il quale ha anche mosso il carrello. Il giovane, arrestato dai carabinieri per rapina impropria, si era giustificato dicendo di averlo fatto per fame. Assistito dall’avvocato Giuseppe Caldarola, ieri ha concordato la pena con il pm Marco Marano (foto), inclusa la continuazione con un furto fatto un mese fa per il quale è stato di nuovo arrestato in flagranza.