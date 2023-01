Rapina alla Coop di porta Castello Malvivente armato fugge col bottino

Stesso copione, un anno dopo.

Un rapinatore solitario ha messo a segno una rapina ieri pomeriggio ai danni del supermercato Coop di piazza Diaz, a porta Castello.

Verso le 17,30 un uomo dal volto mascherato ha fatto irruzione nell’esercizio e – puntando subito alla cassa, a due passi dall’ingresso – ha minacciato la dipendente con una pistola e le ha intimato di consegnargli i soldi.

Non è noto se all’interno del market vi fossero in quel momento dei clienti e – nel caso – se abbiano fatto in tempo a realizzare quanto stava accadendo: il blitz del malvivente è stato fulmineo.

L’uomo è fuggito dopo pochi istanti, inghiottito dal buio pesto della piazza in ristrutturazione.

Immediato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianza dei presenti nel tentativo di dare un nome al rapinatore.

Un anno fa, come si diceva, stesso copione.

Era l’11 gennaio 2022, ore 19.

Anche allora, un uomo – descritto come di mezz’età, quasi certamente italiano – entrò nel supermercato (in quel momento deserto) puntò la pistola al petto della cassiera, raccolse il denaro e si dileguò con un bottino di circa 2.500 euro; ma prima minacciò con la pistola anche un addetto che si era incamminato sui suoi passi.

Anche ieri, per fortuna, nessun ferito. Ma lo choc, per chi subisce questi traumi, non si cancella.