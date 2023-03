Rapina alla tabaccheria: il 21enne resta agli arresti domiciliari

Ieri mattina, in tribunale a Reggio, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia per Andrea Giglio, il 21enne palermitano domiciliato a Sassuolo indagato per concorso in rapina aggravata e detenzione e porto illegale di munizioni. Il giovane era stato arrestato mercoledì dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio con la collaborazione dei colleghi della compagnia di Sassuolo poiché ritenuto complice del 28enne Salvatore Rizzo di Sassuolo che la scorsa estate aveva rapinato la tabaccheria Corsini di Veggia. Il 28enne, a seguito della reazione del tabaccaio, aveva esploso con una pistola un colpo finito nel cartongesso del soffitto, fuggendo poi con il bottino. Il 28enne aveva agito assieme a un altro uomo poco dopo le 19.

I carabinieri hanno poi identificato il presunto complice: si tratta del 21enne palermitano finito ai domiciliari. Giglio è difeso dall’avvocato Gianluca Fabbri del foro di Modena. Ieri il giudice ha confermato per il 21enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il tabaccaio aveva consegnato al 28enne alcune banconote. L’uomo era scappato a bordo di un motociclo condotto da Giglio. Gli accertamenti dei carabinieri, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di individuare marca, modello e colore del mezzo utilizzato per la fuga e altri importanti particolari.