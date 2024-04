Tenta rapina al bancomat, poi si pente e si fa arrestare: "Sono stanco di fare questa vita"

Reggio Emilia, 13 aprile 2024 – Voleva compiere una rapina, ma poco dopo si è subito pentito. E lui stesso ha chiamato i carabinieri per consegnarsi. "Sono stanco di fare questa vita", ha detto ai militari che lo hanno arrestato.

Protagonista un 16enne brasiliano, residente a Reggio, che lo scorso lunedì sera ha preso d’assalto un uomo che stava prelevando soldi ad uno sportello bancomat a ridosso del centro città. Lo ha sorpreso alle spalle, puntandogli una pistola revolver a salve, ma priva del tappo rosso e quindi all’apparenza vera. "Stai fermo, non ti faccio niente. Ma dammi i soldi", gli ha intimato. Ma la vittima si è fermamente opposto. A quel punto, ecco il ravvedimento.

Il ragazzo si è pentito e ha deciso di chiamare lui stesso i carabinieri. "Venite ad arrestarmi, sono stanco di fare questa vita". Quando i militari sono arrivati sul posto, l’hanno trovato con le mani alzate. Si è dunque costituito e ha subito ammesso ogni colpa. Sono così scattate le manette ed è stato portato in caserma dove poi è stata formalizzata la denuncia-querela da parte della vittima. Col ragazzino che ha confermato quindi la ricostruzione dei fatti.

Oltre alla pistola, i carabinieri gli hanno sequestrato anche un coltello a serramanico lungo 18 centimetri senza giustificato motivo, col quale girava fuori casa. Ma non è finita qui. Aveva anche dosi di crack e marijuana nonché otto pasticche di benzodiazepine. Sostanze che lo stesso minorenne ha ammesso di avere per spacciare, raccontato che poco prima aveva venduto droga incassando 130 euro in contanti. Un racconto che ha trovato riscontro una volta che gli inquirenti hanno scandagliato il telefonino, trovando tracce di messaggi su Telegram col quale contattava i fornitori per la droga da vendere. E del quale ha detto di non fare uso personale. Il sedicenne è comparso davanti al tribunale dei minori di Bologna mercoledì scorso, difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola. Il pm Caterina Salusti ha chiesto la convalida dell’arresto, istanza accolta dal giudice Chiara Alberti. La quale ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa, una sorta di domiciliari lievi dato che si tratta di un minore. Potrà uscire solamente per andare a scuola e nella sede dei servizi sociali. Ma resterà con la sua famiglia, perché vista la sua valutata vulnerabilità e l’incapacità di autoregolarsi e di controllarsi, è ritenuto il luogo più idoneo per la sua collocazione. Qualora non rispettasse la misura, rischierebbe di andare in comunità.