Rapina al bar Mary, una banda armata minaccia il titolare e porta via l’incasso

Reggio Emilia, 30 novembre 2023 – Entrano in due, col volto coperto dal passamontagna. Uno di loro punta una pistola in faccia al titolare dietro al bancone, mentre l’altro arraffa i soldi dalla cassa. Un’azione fulminea, durata in tutto una trentina di secondi.

Sono le immagini choc, riprese dalle telecamere, del colpo al bar Mary di via Martiri della Bettola a Baragalla, nella notte fra lunedì e martedì.

Rapina a mano armata al bar Mary, un frame del video ripreso dalle telecamere

Un furto studiato dai banditi nei minimi dettagli. "Evidentemente sapevano che il nostro locale abbassa la saracinesca intorno alle due di notte – racconta la titolare Maria Natale – La chiusura la fa sempre mio marito". E proprio davanti a Domenico Zaccone (l’uomo che nelle immagini ha il maglione rosa) si sono presentati all’improvviso i banditi.

Sono entrati in due, ma non è escluso che fuori ci fossero uno o più complici pronti ad aspettarli per fuggire in auto. Domenico ha provato ad inseguirli mettendosi in auto, ma i rapinatori hanno fatto perdere presto le loro tracce, scappando col bottino di circa duemila euro ovvero "l’incasso della serata, tra bar, sigarette e gratta&vinci", puntualizza la signora Maria.

"Per fortuna non gli hanno fatto del male – continua – ma si è preso davvero un bello spavento. Ma stasera (ieri, ndr ) sarà come sempre a fare la chiusura. Bisogna andare avanti... Confidiamo nelle forze dell’ordine".

Gli agenti della squadra mobile della questura, alla quale gli esercenti hanno fatto denuncia, hanno avviato le indagini e la caccia alla banda. In queste ore stanno scandagliando le immagini della videosorveglianza per carpire indizi ed elementi utili volti all’identificazione dei malviventi.

"In 39 anni che gestiamo il locale – conclude Maria – è la prima volta che subiamo una rapina. In passato siamo stati vittime di piccoli furti come un mese fa quando portarono via 600 euro dalle slot machine, ma mai si era verificato prima d’ora una rapina con tanto di pistola puntata in faccia".

Un allarme quello dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali che torna a fare paura dopo anni di calo del fenomeno. Ma negli ultimi tempi, in città e in tutta la provincia, si sta assistendo ad una vera e propria escalation. Nel weekend sempre una banda di rapinatori avevano svaligiato la villa della famiglia Aleotti (fondatore di Cellularline) in zona Gattalupa, minacciando e puntando la pistola in faccia agli abitanti per poi portare via gioielli, orologi preziosi e denaro contante.