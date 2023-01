Rapina al benzinaio a Reggio Emilia: arrestati i complici del bandito

I carabinieri hanno eseguito le due ordinanze stamattina all'alba

Reggio Emilia, 20 gennaio 2023 – Ulteriore svolta nelle indagini relative a due rapine a mano armata consumate ai danni di un benzinaio e di una tabaccheria – entrambe a Veggia di Casalgrande – rispettivamente gli scorsi 12 settembre e 25 agosto. Dopo aver identificato e arrestato il 18 ottobre scorso l’autore – un 28enne pregiudicato residente a Sassuolo e attualmente in carcere – stamattina sono finiti in manette anche due complici.

Si tratta di un 42enne catanese, domiciliato anch’egli a Sassuolo, nei confronti del quale è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Reggio e di una 26enne foggiana, residente a Scandiano, per la quale sono stati disposti i domiciliari.

Entrambi devono rispondere, in concorso col rapinatore, di lesioni aggravate, rapina aggravata, detenzione e porto illegale di munizioni nonché simulazione di reato.

L’uomo era alla guida della Lancia Y bianca con cui si è dato alla fuga insieme all’autore della rapina ai danni del benzinaio che era andato a depositare l’incasso a uno sportello bancomat: il 28enne lo aveva ferito sparandogli ad una gamba con una pistola per poi impossessarsi di qualche migliaio di euro in contanti. Mentre la donna, fidanzata del presunto rapinatore e proprietaria dell’auto utilizzata per la fuga, si era presentata in caserma all’indomani della rapina al benzinaio per denunciare e inscenare il furto della vettura ad opera di ignoti, poi ritrovata abbandonata dagli inquirenti nella zona delle Terme della Salvarola, nel sassolese.

Infine, i carabinieri hanno identificato anche il presunto complice della rapina in tabaccheria: si tratta di un 21enne palermitano domiciliato a Sassuolo, che guidava lo scooter con cui ha aiutato il rapinatore a fuggire dopo il colpo, indagato a piede libero per concorso in rapina aggravata, detenzione e porto illegale di munizioni.