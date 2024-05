Rapina del 25 aprile ai volontari, il gesto di Filcams per Casa Cervi: "In nome dei valori antifascisti"

La Filcams di Reggio ha deciso di devolvere le trattenute retributive per sciopero dei suoi funzionari, per un importo di 610 euro, al Museo Casa Cervi di Gattatico. Un contributo di solidarietà verso l’istituzione culturale, punto di riferimento per la storia della Resistenza, che è stata colpita la sera del 25 Aprile da una rapina nel corso della quale è stato portato via tutto l’incasso della giornata di festa: oltre 90mila euro (che aggiungendosi ai costi sostenuti per organizzare la tradizionale manifestazione, porta il danno a 200mila euro). Un assalto a opera di ignoti, che si è svolto nel parcheggio della Casa-Museo, ai danni di due operatori che stavano recandosi alla cassa continua d’una banca per versare il denaro. Il 26 aprile iniziò subito la campagna di sostegno ’Casa Cervi Resiste’, oltre a centinaia di messaggi di solidarietà e vicinanza, sono state fatte anche tantissime donazioni, da tutta Italia e anche dall’estero. La campagna si concluderà con una nuova kermesse, il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. In questo contesto si inserisce il gesto della Filcams Cgil. Sottolinea Alessandro Gabbi, segretario provinciale della categoria del commercio: "La Filcams condivide da sempre i valori in cui si costituisce il Museo Casa Cervi e riconosce l’importanza della memoria della storia dei sette Fratelli. Ancor di più in un momento in cui la storia del nostro Paese e della nascita della Repubblica prova ad essere mistificata e riscritta da più mani. È con profondo spirito di solidarietà e convinta adesione ai valori democratici e antifascisti che abbiamo tutti insieme preso la decisione di effettuare un versamento economico a sostegno di Casa Cervi dove saremo di nuovo il prossimo 2 giugno".

f. c.