Rapina e botte ad un connazionale. Due nigeriani ritenuti colpevoli

Due anni e otto mesi. È la condanna decisa per due nigeriani, Stanley Ota, 32 anni, e Jeffrey Omoroybe, di 29, accusati di rapina e lesioni a un loro connazionale 25enne il 21 ottobre 2018. I due, in concorso e con altri non identificati, avrebbero preso il cellulare dalle mani della vittima, buttandolo a terra e picchiandolo con calci e pugni al volto, alla nuca e alle gambe, usando anche bastoni in legno. Gli imputati si sarebbero impossessati del telefonino e di 30 euro. In aula c’era il pm Isabella Chiesi. Ota e Omoroybe sono assistiti rispettivamente dagli avvocati Angelo Russo e Maurizio Attolini. Il collegio presieduto da Giovanni Ghini, a latere Silvia Semprini e Sarah Iusto, li ha giudicati responsabili, riconoscendo le attenuanti prevalenti sulle aggravanti. La difesa valuterà il ricorso in Appello, ritenendo che le prove siano insufficienti perché la parte offesa ha parlato di una rissa in stazione con diversi coinvolti, in cui è stato bastonato e qualcuno gli ha preso il portafogli, riconoscendo gli imputati solo in foto.

al.cod.