Rapina e danni, due minori nei guai

Il fenomeno del bullismo, della violenza e del vandalismo ad opera di gruppi di giovanissimi non è affatto nuovo a Bagnolo. Da tempo sono segnalate situazioni di degrado e comportamenti irrispettosi, se non pienamente illeciti, ad opera di ragazzi ai danni di passanti, arredo urbano, commercianti e residenti. Uno di questi episodi vede vittima un commerciante con attività in centro di Bagnolo ad opera di alcuni minorenni, due dei quali ora sono stati denunciati dai carabinieri della caserma del paese. Si tratta di ragazzini di 15 anni, segnalati al Tribunale dei minori di Bologna per rapina impropria, furto con strappo, danneggiamento, minacce e tentato incendio. Reati non da poco, che non si limitano a qualche sfottò o al banale vandalismo. Numerosi gli episodi contestati, fino ad arrivare a quanto accaduto a fine anno, la sera del 29 dicembre e il pomeriggio del giorno successivo. Uno dei ragazzini sarebbe entrato nel negozio, creando confusione, mentre l’altro restava alla porta, osservando compiaciuto. Mentre il titolare cercava di farli uscire, uno di loro gli ha strappato via il telefonino, per poi tornare a restituirlo, ma minacciando: "Vengo qui con mio padre a picchiarti". È intervenuta la moglie del commerciante per farli uscire, ma uno di loro le ha lanciato contro una pietra, colpendola e ferendola al braccio, per poi fare esplodere petardi vicino al negozio. Il giorno dopo uno dei giovani è entrato nuovamente nel negozio, rubando una scatola di petardi. Il titolare se n’è accorto, cercando di fermare il 15enne, riuscito a divincolarsi ma perdendo la scatola del bottino, subito recuperato. Più tardi i due giovani sono tornati sul posto, minacciando il commerciante con dei bastoni, gettando nel negozio un bidone dei rifiuti e lanciando pure una bomboletta spray contro la porta, dopo averle dato fuoco, con una esplosione che ha pure danneggiato un’auto in sosta. E nella notte il lancio di un aspirapolvere contro il negozio, per poi fuggire. Grazie alle immagini delle telecamere, affidate ai carabinieri, si è avuta conferma di quanto accaduto, riuscendo pure a identificare con certezza gli autori di questi episodi. Già da un anno il negozio in questione era stato preso di mira da piccoli dispetti, ma a fine anno si è superato ogni limite di sopportazione, con l’avvio dell’iter giudiziario, sperando che possa essere finalmente messa la parola fine a questa preoccupante situazione, nell’ambito di un fenomeno che appare sempre più esteso.