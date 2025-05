Fa cadere il gelato e si scatena l’inferno, denunciati 5 adolescenti

Correggio (Reggio Emilia), 28 maggio 2025 - Ha urtato accidentalmente un vassoio sul tavolo di un locale pubblico di Correggio, facendo cadere del gelato sulle scarpe di un giovane, che era in compagnia di quattro amici.

Un incidente che ha rischiato di degenerare quando il gruppetto ha reagito con violenza verso la vittima, di 16 anni, colpita con schiaffi sulla testa e costretto a consegnare 35 euro che aveva con sé. E poi minacce di ritorsione se avesse denunciato la vicenda.

Indagati per rapina e minaccia aggravata

Ma alcuni testimoni hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri, che con le immagini della videosorveglianza del locale sono risaliti ai presunti responsabili, indagati ora per concorso in rapina aggravata e minaccia aggravata.

Si tratta di cinque giovani tra i 14 e i 16 anni, segnalati al tribunale dei minori di Bologna.

Indagini dei carabinieri

Focus su un problema crescente

L’episodio risale allo scorso febbraio, ma solo ora la fase di indagine ha portato alle denunce a carico del gruppetto di giovanissimi.

Da segnalare come in altre zone d’Italia simili episodi, anche per scarpe accidentalmente sporcate, ha portato a inaudita violenza e tragedie, addirittura a omicidi.