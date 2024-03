Rapina ed estorsione, obbligo di dimora per un giovane di 25 anni

Si aggiunge un nuovo passaggio giudiziario alla vicenda dell’aggressione con rapina, tentativo di estorsione e lesioni avvenuta il ventidue febbraio in un locale pubblico di Correggio, su cui sono in corso indagini dei carabinieri della locale caserma.

Tre giovani, due maggiorenni e un minorenne, sono accusati in concorso di aver sfilato un telefonino e le chiavi dell’auto a un cliente, chiedendo poi "qualcosa in cambio", presumibilmente denaro, per restituire il maltolto.

Al rifiuto della vittima a quel tentativo di estorsione, ne era seguita l’aggressione alla stessa vittima e a due suoi amici intervenuti per difendere la parte lesa. Le persone prese di mira erano state ferite in modo lieve nella colluttazione.

I tre giovani autori dei reati erano poi fuggiti a bordo dell’auto della vittima, utilizzando le chiavi appena rubate per avviare il motore. La tempestiva segnalazione aveva permesso ai carabinieri di individuare la vettura e fermare subito uno dei fuggiaschi.

Gli altri erano riusciti ad allontanarsi, salvo poi essere identificati e denunciati.

E ora per uno di questi, di venticinque anni, è stata chiesta e ottenuta la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Correggio e dell’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria.