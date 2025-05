Rapina-fotocopia in una tabaccheria. Avvistata la stessa auto di Bibbiano

Nuova rapina in Val d’Enza: a meno di 24 ore dall’aggressione di Daniela Bosi, titolare del Nonna Rosa Caffé di via Canusina a Bibbiano, giovedì sera attorno alle 19,30 malviventi travisati hanno assaltato la proprietaria del negozio Tabacchi&co di via Rivasi a Cavriago. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, potrebbe essere la stessa banda ad aver agito: si tratta probabilmente tre uomini che girano a bordo di una grossa Seat bianca - modello Toledo oppure Leon - forse con la targa contraffatta o semicoperta da un cartoncino.

Due rapinatori colpiscono la vittima prescelta, un terzo complice ha il ruolo di autista e li attende al volante pronto a scappare. A Cavriago, come a Bibbiano la sera prima, i criminali hanno atteso l’orario di chiusura della tabaccheria-ricevitoria per entrare in azione e hanno aggredito la titolare che stava recandosi a casa in auto con l’incasso riposto in una borsa. Il tutto è avvenuto in pochi secondi, a poche decine di metri dalla piazza centrale del paese. Per non farsi riconoscere pare che gli assalitori indossassero dei passamontagna, mentre nel caso della barista hanno agito di notte con i cappucci delle giacche calati sugli occhi e, oltre a giocare sull’effetto sorpresa, hanno anche abbagliato la vittima con i fari della loro vettura.

Anche a Cavriago sarebbe stato spaccato un finestrino dell’auto dell’esercente. Svariati i testimoni in entrambi i casi. I carabinieri - con il fondamentale aiuto della polizia locale della Val d’Enza - sono riusciti ad acquisire anche i filmati della video-sorveglianza stradale che si aggiungono a quelli delle telecamere degli esercizi colpiti. Nel pomeriggio di ieri è stato anche diramato un appello via social: chiunque vedesse nell’area autovetture del tipo individuato, è invitato a prenderne la targa e a segnalarne la presenza ai carabinieri.

Francesca Chilloni