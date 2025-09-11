Rapina, furto, lesioni e rissa. Recidivo, sconterà otto anni

Le condanne a suo carico sono gravi e i reati variegati: rapina aggravata, furto aggravato, lesioni personali, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e rissa aggravata. Finalmente l’uomo, un 24enne nordafricano residente a San Polo, è finito nel carcere della Pulce carcere. I Carabinieri della stazione locale nelle scorse ore hanno infatti eseguito un provvedimento di cumulo pene concorrenti, arrestando il giovane che deve scontare una pena complessiva di 8 anni, 5 mesi e 8 giorni di reclusione p er una serie di reati commessi tra il 2019 e il 2023 nelle province di Reggio, Bologna e Parma. Deve inoltre pagare una multa di 1.818 euro. Il provvedimento restrittivo, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Parma, ha consolidato e unito quattro sentenze di condanna esecutive. La prima risale al 2021 per fatti accaduti a Reggio, dove l’immigrato è stato riconosciuto colpevole di rapina aggravata, lesioni e furto, con una pena di 2 anni e 10 mesi.

La seconda condanna riguarda una rapina a Bologna nel 2020, che gli è costata 2 anni e 8 mesi di reclusione. La terza sentenza, relativa a episodi di rissa e violazione della sorveglianza speciale a Reggio nel 2022 (1 anno e 8 mesi). Infine, la quarta condanna, per rapine a Parma nel 2019, ha aggiunto 3 anni e 4 mesi al totale. Rintracciato dai militari a San Polo, il giovane è stato trasferito alla Pulce iniziare a espiare la pena.

f. c.