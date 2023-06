Reggio Emilia, rapinata anche la Gelateria 90: “Situazione preoccupante”

Reggio Emilia, 16 giugno 2023 – La vetrina spaccata e l’interno sottosopra: così si è svegliata la Gelateria 90 stamattina, dopo l’irruzione notturna di due ladri che stanno razziando varie attività nel giro di pochi metri appena fuori dal centro, in quella zona di via Emilia Ospizio.

“Ieri notte erano entrati nell’attività di fianco alla mia – spiega il titolare Matteo Bondavalli – e stanotte è toccato a noi. Con un martelletto hanno bucato la vetrata, così sono riusciti ad aprire ed entrare: solo la vetrina è un danno da diecimila euro, in più hanno preso tutti i soldi dalla cassa e hanno fatto anche danni a frigoriferi e merce. In tutto parliamo di 15mila euro, circa”.

Il danno economico non è il vero problema, spiega il proprietario della gelateria: “Siamo assicurati ed è andata bene che hanno disattivato subito la telecamera così nessuno di noi è venuto rischiando uno scontro fisico, che è la vera cosa da evitare. Sono soggetti con problemi di tossicodipendenza che un tempo vivevano alle Reggiane e adesso che in stazione la polizia usa il pugno duro si spostano. Da circa un mese stanno in questa zona di via Emilia Ospizio, nei pressi del Mirabello. La situazione è preoccupante, hanno colpito varie attività, giusto ieri qui di fianco sono entrati da una finestra e nella zona addirittura stiamo tagliando alberi e siepi per evitare nascondigli e aree d’ombra. C’è anche chi pensa di mettere in campo delle guardie private”.

L’attività si è comunque immediatamente rimessa al lavoro e Bondavalli non pensa al suo problema specifico: “Siamo uno staff di una dozzina di persone e voglio ringraziare tutti perché grazie al lavoro di squadra già oggi siamo aperti e operativi. Poi, magari adesso che non è successo a un singolo ma alla Gelateria 90, può aiutare la città a capire che su questo problema bisogna seriamente intervenire”.